17 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами туман, возможна морось, ветер юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В горных районах дороги покроются льдом.