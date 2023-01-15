Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в очередной раз высказался за ремонт поврежденного «Северного потока» — как необходимого условия для возобновления поставок российского газа в будущем. Соответствующую позицию Кречмер озвучил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в субботу, 14 января.

«Если повреждения не будут устранены, то «Северный поток» в долгосрочной перспективе станет непригоден для использования», — отметил политик. По его словам, нужно как минимум обеспечить сохранность имеющихся труб. Оператор должен сделать так, чтобы трубопровод при необходимости можно было отремонтировать.

«Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война», — подчеркнул Кречмер. Вместе с тем Германия должна «сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ», — считает он.

По словам главы кабмина Саксонии, в национальных интересах — изучить, из каких стран поставки сырья могут быть дешевле.

Кречмер призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения

Михаэль Кречмер также призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения в ближайшие десятилетия. «Растущие цены на энергоносители лишают «кислорода» предприятия по всей Германии», — отметил он. По мнению политика, антикризисное вмешательство властей — правильная стратегия, однако «посредством отдельных поспешных мер мы не решим проблему» — необходимо разобраться в ее первопричинах. «В промышленно развитой стране энергия не должна быть в дефиците», — добавил он.

В конце сентября 2022 года на двух нитках «Северного потока», а затем и на «Северном потоке — 2» были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что «утечка газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2″ в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией». Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.