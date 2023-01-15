Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает «положительной» динамику, которая сложилась в зоне боевых действий в Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Зарубил, задавая вопрос Путину, отметил, что «поступают новости из Соледара».

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал Путин.