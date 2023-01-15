Специалисты продолжают разбирать завалы на месте уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре в надежде спасти как можно больше живых людей. Местным властям известно, что они есть и ждут помощи, сообщает УНИАН.

Как рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, потерпевшие регулярно выходят на связь — буквально пишут смс из-под завалов.

«Под завалами еще остаются живые люди, а живые люди есть. Они продолжают писать смс. Периодически мы делаем моменты «тишины» — и люди из-под завалов кричат, чтобы их не повредить. Хотелось бы делать работу быстрее, но делаем с минимальным вредом, чтобы люди при этом не пострадали, чтобы не был нанесен вред оставшихся в живых», — поделился чиновник.