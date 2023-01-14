Ирак за последнее время разместил на границе с Ираном и Турцией более 6 тыс. военнослужащих из состава сил министерства внутренних дел. Такие данные привел в субботу глава иракского МВД Абдель Амир аш-Шаммари.

«Мы разместили более 6 тыс. военнослужащих в Иракском Курдистане на границе с Ираном и Турцией», — сообщил министр в интервью телеканалу Al Hadath.

«Границы Ирака являются «красной линией», и мы не остановимся ни перед чем для обеспечения ее безопасности», — сказал глава МВД.

Аш-Шаммари добавил, что в последнее время была установлена стена протяженностью 650 км на границе с Сирией, также было закуплено современное оборудование для обеспечения неприкосновенности иракских границ. Кроме того, отметил он, «по согласованию с турецкой стороной было определено 17 площадок для возведения на них пунктов охраны границы».

Касаясь борьбы с остатками террористической группировки ИГ, аш-Шаммари заметил, что в этом отношении «налажена постоянная координация с соседними странами, которая поддерживается на высоком уровне».

По его словам, международная антитеррористическая коалиция также «обменивается информацией с командованием пограничных войск страны».