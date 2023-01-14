Пограничная служба Молдовы обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале.

«Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.