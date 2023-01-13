Акция протеста азербайджанских молодежных волонтеров и экологов на дороге Лачин-Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и дачи разрешения на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается и в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции на дороге Лачин-Ханкенди, пишет АЗЕРТАДЖ. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках о прекращении экологического террора.

Отметим, что акция, проходящая с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 33 дня.