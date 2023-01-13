Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана Арменией и другими преступными элементами. С данным заявлением выступил Секретариат ОТГ.

«Это стало причиной мирных протестов представителей гражданского общества Азербайджана. Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, их вывоз в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и минирование территорий страны подрывают процесс нормализации отношений между сторонами и не служат обеспечению мира и стабильности в регионе», — отмечается в заявлении организации.

Секретариат ОТГ призвал к немедленному прекращению вышеупомянутых незаконных действий и поддерживает все усилия Азербайджана.

«Секретариат ОТГ также поддерживает мирные протесты экоактивистов, представителей НПО на дороге Лачин-Ханкенди и принимает мирную повестку дня, выдвинутую Азербайджаном для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — приводится в заявлении Секретариата ОТГ.