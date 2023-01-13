На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для проезда машин обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Был обеспечен беспрепятственный проезд очередных двух машин миротворцев из Лачина в направлении Ханкенди, пишет «Тренд».