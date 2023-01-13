Правящая фракция Армении «Гражданский договор» на заседании комиссии по внешним отношениям парламента страны не приняла проект заявления оппозиции об осуждении «блокады» Азербайджаном Лачинского коридора.

Проект был представлен депутатом от оппозиционной фракции «Айастан» Андраником Теваняном, отмечает ереванский «Спутник».

По итогам обсуждений он объявил, что отзывает проект для доработки, обвинив фракцию власти в проведении «антикарабахского курса».

Председатель комиссии Эдуард Агаджанян назвал наивной позицию оппонентов, считающих, что принятие их заявления сыграет решающую роль в данном вопросе. Он напомнил, что принятое парламентом заявление от 14 декабря также не решило никаких задач.