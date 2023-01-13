Возраст всего лишь 85 тысяч машин в Азербайджане составляет до 5 лет, а более 80 процентов автомобилей — старше 10 лет.

Об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде, передает Report.

Он отметил, что возраст 7-8% автомобилей превышает 40 лет:

«Эта тенденция продолжает расти из года в год. Поэтому целесообразно приобретение новых автомобилей. Освобождение с этого года гибридных автомобилей и электромобилей от уплаты таможенных пошлин увеличит процент использования экологически чистых автомобилей».