«Правительство и народ Грузии заинтересованы в долгосрочном мире в регионе». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании Межправительственной грузино-армянской комиссии в Ереване.

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«Наше правительство и наша страна, наш народ заинтересованы в долгосрочном мире в регионе», — приводит АПА слова Гарибашвили.

Гарибашвили подчеркнул, что инициатива правительства Грузии по созданию платформы мирного соседства также служит этой цели. Премьер Грузии Гарибашвили добавил, что эта платформа не заменит какой-либо другой формат или инициативу.

«Напротив, я думаю, что это еще больше укрепит возможности установления долгосрочного мира и стабильности в регионе, поскольку я хочу еще раз подчеркнуть, что без мира и стабильности невозможно достичь сильной экономики, долгосрочного экономического роста и процветания наших народов», — сказал Гарибашвили.