Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Армению. Он примет участие в 12-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

До очередного заседания межправительственной комиссии он провел беседу тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Гарибашвили заверил Пашиняна, что Грузия по-прежнему готова выступить в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе.