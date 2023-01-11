Лачинская дорога используется для незаконной деятельности и продолжения создания минных угроз.

С данным заявлением выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом Аш-Шехри.

Министр проинформировал гостей о причинах протестов азербайджанских активистов на Лачинской дороге. Кроме того, была озвучена информация о многочисленных провокациях Армении за последние 2 года, в том числе о неполном выводе армянских вооруженных сил с наших территорий, использовании Лачинской дороги для незаконной деятельности и продолжении минных угроз.

Министр Байрамов также проинформировал Файеза Бин Абдулла Аль-Шехри об агрессивной политике Армении против Азербайджана, почти 30-летней оккупации территории нашей страны этой страной. В частности, с удовлетворением была подчеркнута поддержка Азербайджана Саудовской Аравией в течение 30 лет. Также было сказано о шагах и инициативах, предпринятых Азербайджаном для подписания мирного соглашения с Арменией, а также о проводимых восстановительно-строительных работах и проектах на освобожденных от оккупации территориях.