Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, Об этом говорится в заявлении ОИС.

«Разработка месторождений полезных ископаемых без должного учета экологических стандартов является не только нарушением международного права и национального законодательства Азербайджана, но также вызывает серьезную и законной озабоченность.

Генеральный секретариат призывает решать все вопросы путем диалога и высоко оценивает усилия Азербайджана в этом отношении»,- говорится в заявлении организации.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на его 48-й сессии, состоявшейся в Исламабаде (Пакистан) 22-23 марта 2022 года, Генеральный секретариат далее призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границы друг друга», — говорится в заявлении.