По меньшей мере 520 человек, заразившихся коронавирусом, умерли в Японии за минувшие сутки, что стало очередным антирекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду статистические данные японских префектур.

Впервые показатель суточной смертности среди зараженных превысил 500 человек. Количество новых случаев заражения ковидом за сутки составило более 200 тыс.

Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии считает, что рост смертности, вероятно, продолжится. Большинство смертей фиксируется среди пожилых людей. В отдельных префектурах более 90% умерших — пациенты в возрасте старше 70 лет. Также отмечается образование множественных очагов заражений в домах престарелых по всей стране.