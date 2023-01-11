ЧВК «Вагнера» сообщила о взятии донецкого города Соледар — и подчеркнула, что сделала это своими силами.

Днём 11 января, после заявления ЧВК о взятии города, Минобороны заявило, что ВС РФ тоже участвует в этой операции. Согласно сводке ведомства, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, ВКС «наносят удары по опорным пунктам противника», а штурмовые отряды «ведут бой в городе».

Ситуацию прокомментировал и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, российские силы сейчас ведут зачистку Соледара, но город можно считать взятым. При этом, согласно его заявлению, «вагнеровцы» совместно с десантниками добиваются результатов и в районе Бахмута, оборона которого ещё держится украинцами.