Попечительский совет Всеармянского фонда «Айастан» выступил с заявлением в связи с «блокадой» Лачинского коридора, в котором призвал генерального секретаря ООН, другие международные организации и заинтересованные государства приложить немедленные усилия для запуска Ходжалинского аэропорта и «обеспечения гарантии доставки срочной гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха воздушным путем».

«Мы призываем все прогрессивное человечество и соответствующие международные структуры приложить все усилия для предотвращения возможного нового геноцида, а также для защиты всех основных прав народа Нагорного Карабаха… Продолжительная блокада Лачинского коридора привела к углублению гуманитарного кризиса, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов стала значительной. Фактически все население Нагорного Карабаха лишено права на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях оказались на дорогах, многие семьи были вынужденно разлучены, оказавшись по разные стороны блокады», — говорится в заявлении Фонда.

Одним словом, ложь для армян — привычное дело. Ведь только таким образом они привыкли добиваться поставленных целей.

Между тем, как заявил, комментируя сложившуюся ситуацию Minval.az политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков, вся суета армян и их лоббистов заключается в том, чтобы посредством информационного и дипломатического давления побудить Баку к тому, чтобы прекратить акцию гражданских активистов на Лачинской дороге.

«Никакой блокады в действительности нет, а есть контроль, не позволяющий незаконное проникновение нежелательных грузов и лиц. Армяне не хотят смириться с таким контролем, но их вопли об отчаянном положении якобы 120 тысяч людей, которым угрожает чуть ли не «геноцид», не убедительны. С каждым днем внимание к армянским заявлениям снижается и, если с их стороны не последуют провокации, то в реальности они будут вынуждены дать согласие на проведение мониторинга на незаконно эксплуатируемых месторождениях, и признать право Азербайджана осуществлять определенный контроль за Лачинским коридором», — отметил эксперт.

По словам депутата, Ходжалинский аэропорт может быть открыт лишь с разрешения Баку и при условии размещения на нем азербайджанских государственных структур (пограничники, таможенники, авианавигационная служба).

«Наши гражданские активисты продемонстрировали выдержку и стойкость, а у азербайджанских властей крепкие нервы и выверенная дипломатическая линия. Ну и такой фактор, как присутствие наших вооруженных сил и поддержка Турции, оказывает свое сдерживающее воздействие. Позитивного сценария для армян нет, и чем скорей их лидеры осознают это, тем быстрей разрешится созданный их противозаконными и безосновательными притязаниями кризис», — заключил Р.Мусабеков.

Самир Ибрагимов