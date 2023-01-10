Распространены видеокадры, сделанные за день до отстранения от должности бывшего председателя Верховного собрания НАР Васифа Талыбова.

На кадрах видно, как Талыбов самолетом вернулся из Баку в Нахчыван, и вместе с сыном Сеймуром Талыбовым направился к зданию аэропорта.

Местные СМИ сообщают, что впервые Васиф Талыбов не воспользовался так называемым президентским выходом аэропорта, а служебный автомобиль не встретил его у трапа самолета. Он, как и другие депутаты, прошел через VIP салон Международного аэропорта Нахчывана, после чего сын — Сеймур Талыбов на своей автомашине отвез отца в Нахчыван.

Напомним, что, по официальной версии, отставка В.Талыбова была связана с состоянием его здоровья.