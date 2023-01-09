Разработчик ракет «Калибр», научный руководитель ракетостроительного холдинга «Алмаз-Антей» Павел Камнев скончался на 86 году жизни. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе концерна воздушно-космической обороны.

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — сообщили в пресс-службе.

До назначения на должность научного руководителя «Алмаз-Антея» Камнев возглавлял КБ «Новатор», где были разработаны «Калибры».