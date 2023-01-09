«Устранены перебои с отоплением 17 зданий, расположенных в Низаминском районе Баку».
Об этом сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеристиликтеджхизат» Эльвин Басгаллы.
По его словам, проблема была устранена примерно в течение часа, подача отопления возобновлена.
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«В Низаминском районе Баку возникли перебои с отоплением 17 зданий».
Об этом сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеристиликтеджхизат» Эльвин Басгаллы.
«Сегодня с 06:00 до 11:30 в колл-центр поступило более 60 обращений. Наибольшее количество обращений поступило из Низаминского района столицы, где в результате аварии возникли перебои с отоплением 17 зданий. Наши сотрудники незамедлительно выехали на территорию, подача отопления будет возобновлена в ближайшее время», — отметил он.
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