Министр обороны Албании Нико Пелеши сообщил, что страна повысила свои военные возможности, купив три турецких беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Euractiv.com.

«Мы решили обогатить наши военно-воздушные силы современным и высокоэффективным потенциалом», — приводит издание слова министра.

Пелеши отметил, что решение о покупке «Байрактаров» было продиктовано в том числе боевыми действиям на Украине, однако подчеркнул, что опасности вовлечения Албании в конфликт нет.

Отмечается, что помимо боевой функции турецкие беспилотники будут использоваться для наблюдения за лесными пожарами, наводнениями и предотвращения контрабанды наркотиков.

Помимо самих аппаратов контракт на покупку «Байрактаров» включает обучение 30 военнослужащих албанских вооруженных сил работе с беспилотниками на авиабазе ​​Куцова.