Последствия энергокризиса в Европе значительно смягчились этой зимой из-за более теплых погодных условий и благодаря своевременному наполнению хранилищ газом, сообщает Bloomberg.

Теплая погода и сокращение потребления газа в Евросоюзе (ЕС) помогли снижению цен на топливо в регионе. В декабре потребление сократилось на 13%, а за первые дни 2023 года спрос на газ в ЕС рухнул на 38% по сравнению со средними показателями за последние пять лет. Ожидается, что потребление в Европе будет примерно на 16% ниже среднего пятилетнего уровня в течение всего года, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас на рынке Европы произошел переизбыток сжиженного природного газа (СПГ), так как поставки этого топлива достигли рекордных значений в декабре 2022 года. Но если спрос со стороны Китая возрастет, ситуация может кардинально измениться.

Аналитики посчитали, что сейчас ситуация с топливом в регионе более оптимистичная, чем это было осенью. Однако ситуация на энергорынке также может резко поменяться, если произойдет похолодание или начнутся перебои в поставках.