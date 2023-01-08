В ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) 1 января пункта временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой области командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия, сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что российские войска нанесли удар по двум общежитиям в Краматорске, в которых находились около 1300 украинских военных.

«В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске уничтожено свыше 600 украинских военных», — говорится в сообщении Минобороны России.