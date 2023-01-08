В Запорожской области Украины миссия ООН попала под обстрел российских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, представители организации пытались доставить гуманитарную помощь.

«Было оговорено, чтобы не было обстрелов. Но, к сожалению, российская сторона, которая обещала не стрелять, сегодня с утра обстреливала даже гуманитарную миссию Организации Объединенный Наций, которая привезла в Орехов гуманитарный груз», — добавил А.Старух.