Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как орудие политического давления.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он назвал «ужасным» положение Европы, которая зависима от российских энергоресурсов.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего Европы, ситуация стала ужасной», — утверждает Кисида.

Он также добавил, что Япония находится в схожей ситуации зависимости от импорта — от стран Ближнего Востока. В связи с этим японский премьер отметил необходимость развития всех отраслей энергетики, в том числе — ядерной.