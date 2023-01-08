Несмотря на морозную погоду продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей под городом Шуша, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Участники акции в настоящее время исполняют патриотические песни, не создавая помех для движения в обоих направлениях, уточняет «Репорт».

Активисты и волонтеры неизменно продолжают скандировать лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Дорога остается полностью открытой для гуманитарных целей. Только в течение сегодняшнего дня по дороге проехали 19 автомобилей российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).