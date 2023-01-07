Протяженность стального барьера, который будет возведен вдоль греческой границы с Турцией в районе реки Мерич с целью предотвращения нелегальных переходов, составит 140 километров.

Об этом на телеканале SKAI TV сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

По его словам, греческие полицейские пресекли 256 тыс. нелегальных переходов границы.

«Ответственность за возведение барьера на границе с Турцией лежит на Министерстве защиты граждан. Ведомство уже работает над реализацией проекта с соответствующими структурами», — сказал Теодорикакос.