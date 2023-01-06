Волонтеры мирной акции, организованной на дороге Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию Шуши, в эти часы демонстрируют энтузиазм.

Активисты акции подняли плакаты и скандируют свои традиционные лозунги.

Они заявляют, что выступают против разграбления природных ресурсов Азербайджана на территории Карабаха и хотят, чтобы их справедливые требования были выполнены, уточняет АЗЕРТАДЖ. Активисты заявляют, что их требования являются выражением справедливого недовольства азербайджанской общественности, и эту позицию гражданского общества следует уважать. Протестующие выглядят настойчивыми в своих требованиях. Акция продолжается в рамках цивилизованных правил.

Напомним, что мирная акция, организованная против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, продолжается уже 26 дней.