«Началось восстановление леса Топхана, вырубленного армянами в 1988 году».

Об этом сказал начальник Службы развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Халыгверди Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает АПА.

Он отметил, что уже в прошлом году на этой территории началась посадка новых деревьев. Также в этом районе были посеяны семена деревьев: «Этот процесс будет продолжен, и лес Топхана будет восстановлен. Первоначально на этой территории мы посадили дуб, граб, деревья с твердой древесиной. Также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов проводят исследования. В зависимости от их результатов в соответствующие органы будут направлены предложения. Сотрудники министерства также осуществляют процесс создания зеленых полос в Лачине и Шуше. Для озеленения на освобожденных территориях из Турции доставлено 49 тысяч саженцев».