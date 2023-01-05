Киев назвал предложение патриарха Кирилла о рождественском перемирии «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о „рождественском перемирии“ — циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.