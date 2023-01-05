Рост цен на мясо наблюдался в праздничные дни в Азербайджане. Так, в некоторых торговых объектах Баку килограмм телятины реализовывался за 14-16 манатов, а баранины — за 19-20 манатов.

Причиной подорожания продавцы назвали повышение спроса в праздничные дни, и заявили, что повышение цен носит временный характер. По их мнению, со следующей недели цена на мясо снова понизится. Однако учитывая практику ценообразования прошлых лет, можно с большей долей уверенности сказать, что после подорожания дешевле продукт уже не станет, разве что на малость.