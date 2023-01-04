Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить в Украину бронеавтомобили AMX-10RC, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Кроме того, Киев получил 18 артиллерийских установок CAESAR.

Макрон также заявлял о совместной с Данией работе над поставкой Украине еще шести таких машин. В свою очередь, французские СМИ передавали, что Украине передали переносные противотанковые ракетные комплексы «Мистраль» и «Милан», около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2.

Помимо вооружений Париж предоставил обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.