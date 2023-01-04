«Москвичей с 6 по 10 января ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века, температура будет достигать минус 29 градусов».

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что перед этим в столице прогнозируется достаточно комфортная температура с морозами 2–6 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20–22 градусов, а днем тоже без жары — до 18–20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», — рассказал Вильфанд.