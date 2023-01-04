Очередное заявление Министерства иностранных дел Армении от 3 января 2023 года относительно протестов на Лачинской дороге совершенно необоснованное и направлено на то, чтобы вызвать путаницу среди международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 3 января 2023 года.

Отмечено, что неудивительно, что МИД Армении полностью исказил заявление в связи с протестами группы представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления наших природных ресурсов в период 30-летней оккупации Арменией наших территорий.

«Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории Азербайджана. Призывы Армении направить на территорию Азербайджана любую миссию расцениваются как очередная провокация против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и должны быть прекращены», — отмечается в заявлении.

«Азербайджан еще раз призывает Армению соблюдать свои обязательства, вытекающие из международного права и Трехсторонней декларации, воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и прекратить агрессивные политические и военные провокации. Позиция Азербайджана по региональному миру, стабильности и развитию принципиальна и последовательна, эти шаги, основанные на международном праве и сложившейся международной практике, будут продолжены», — говорится в сообщении МИД.