В Подмосковье у себя на даче около 19:00 умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом «Ъ» сообщили его родственники. Ему было 80 лет.

Руслан Хасбулатов обвинил в свое время в войне в Карабахе армян и выступал в защиту Азербайджана:

«К сожалению, у нас не хотят понять одну вещь: подлинно смертельный удар по Советскому Союзу нанесла Армения, начав войну с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, на который она не могла претендовать (по крайней мере в такой форме вооруженных действий). Закавказский фронт распался: большинство встали на сторону Армении, другие поддержали Баку», — говорил Хасбулатов.