Береговая охрана Турции спасла 6 нелегальных мигрантов, насильно выдворенных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает агентство «Анадолу».

По полученным данным, мигранты спасены у берегов района Айвалык провинции Балыкесир на западе Турции.

Сотрудники береговой охраны Турции, прибывшие на помощь мигрантам, доставили их к берегу района Дикили провинции Измир.

По завершении юридических процедур нелегалы были доставлены в миграционное управление провинции Измир.​​​​​