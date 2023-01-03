Иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле, задержали турецкие правоохранители, сообщает агентство Anadolu.

Мужчина, предположительно, причастен к деятельности террористической группировки «Исламское государство».

«В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле схвачен иностранец, предположительно, причастный к террористической организации ДЕАШ», — говорится в сообщении.

По информации Управления безопасности Стамбула, задержанный мужчина планировал устроить нападения в туристических местах города. Также отмечается, что он публиковал в соцсетях видеоролики с угрозами.

В ходе обыска у иностранца обнаружили холодное оружие и символику запрещенной террористической организации. Решением суда задержанный был арестован, добавило агентство.