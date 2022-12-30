Министерство иностранных дел России призвало Армению и Азербайджан к соблюдению положений, указанных в трехсторонних заявлениях 9 ноября 2020 года между тремя странами, подчеркнув что Лачинская дорога должна быть использована только для целей, обозначенных в данном документе. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Призываем Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Отмечаем, что Лачинская дорога должна быть использована только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе», — отмечено в заявлении.

Также в сообщении заявляется, что Россия выступает за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран.

Российская сторона, в частности руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования ситуации в регионе.

«Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», — указано в заявлении.