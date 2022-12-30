В Анкаре объявлено об обезвреживании террористической ячейки, которой управляли с территории Ирана. Как заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, в вилайете Ван задержаны пятеро боевиков террористической группировки РКК.

«Появились подозрения в том, что они собираются осуществить теракт. Во время обыска у них были изъяты пистолет, две гранаты, 1 глушитель, 2 магазина, 9 патронов калибра 7.65 мм, одна рация, большое количество боеприпасов, материалы для изготовления бомбы, телефоны, sim-карты, в том числе, готовое взрывное устройство. Таким образом, был предотвращен еще один теракт» — цитируют его информагентства.

Но самое примечательное, глава МВД Турции заявил: «Приказ о проведении теракта поступил из-за границы, в частности, из иранского города Келереш».

Формально Сойлу как бы не назвал по имени ни одну из государственных структур ИРИ, которые управляли обезвреженными в Турции террористами. Но Иран, даже на фоне нынешних протестов — не та страна, где террористы могут «разгуляться» настолько, чтобы планировать трансграничные теракты — если, конечно, не получили на этот счёт карт-бланш и соответствующую «отмашку». Более того, протесты вспыхнули в сентябре, а трансграничные террористические сети создаются не за один день и не на один день.

И самое главное, это уже далеко не первый случай, когда в одном предложении оказываются слова «Турция», «теракт» и «иранский след». В июне нынешнего года Национальная разведывательная организация Турции (MIT) совместно с израильскими коллегами предотвратила серию терактов против израильских целей в Турции, и здесь уже речь шла о соучастии иранских правительственных структур. Турция и Израиль только начинали идти на сближение, а Иран и в прямом, и в переносном смысле этот процесс стремился подорвать.

У азербайджанской аудитории эти новости вызвали понятное ощущение дежавю. Несколько лет назад в Азербайджане уже была раскрыта сеть иранской агентуры, готовившей теракты именно против израильских и американских целей. Террор априори не может иметь никакого оправдания, какими бы напыщенными словесами его ни объясняли. Переносить свою войну с кем-либо на территорию «третьих стран», да еще действовать при этом методами террора — тем более.

Но, как показывает практика и анализ событий, Иран не просто переносит свою войну с Израилем на территории соседних стран. Намеренно вынесем за скобки то, что происходило в Турции до «нулевых», когда иранских дипломатов регулярно объявляли персонами нон грата и выдворяли из страны за вмешательство во внутренние дела. Вспомним другое. Арестованные в Ване террористы были боевиками PLL/YPG. Но работали при этом на Иран. В октябре 2019 года здесь, в провинции Ван, с территории Ирана террористы все той же РКК обстреляли турецкий пограничный патруль. Это очень трудно объяснить «борьбой с сионистами». В действиях Ирана слишком многое указывает на то, что Тегеран вёл и ведёт работу и против Турции и Азербайджана по отдельности, и против геополитической «связки» Баку-Анкара. Достаточно вспомнить, сколько раз в Баку раскрывали террористические «сети», связанные с Ираном. Тегеранская муллократия пыталась сколачивать в Азербайджане вооруженное подполье, провоцировать террористические мятежи, в частности, в Гяндже и в Нардаране…

Здесь не просто хотели видеть во главе Азербайджана своих подручных. Задача, по всей видимости, другая — «раскачать» и уничтожить независимую азербайджанскую государственность как таковую. Чтобы у жителей Тебриза, Ардебиля, Мараги не было перед глазами такого неудобного примера. Не говоря о том, что в Иране тоже есть свои «державники», и они вообще рассматривают Азербайждан как часть «исторического Ирана», который оказался вне контроля Тегерана, и это надо как можно скорее «исправить».

Строить планы «поглощения» еще и Турции в Тегеране не решаются. Но с Анкарой у ИРИ все более острое региональное соперничество. Достаточно вспомнить, насколько остро интересы Ирана и Турции не на шутку столкнулись в Сирии, где режим Башара Асада держится по сути на иранских и российских штыках.

Более того, изрядную пищу для размышлений даёт и поведение властей ИРИ в отношении турецкого большого бизнеса, о чем уже рассказывал Minval. Вначале все было прекрасно. Турецкая TAV получила подряд на строительство международного аэропорта Тегерана (о позициях Турции в мировом строительном бизнесе вряд ли есть необходимость напоминать), турецкая TURKCELL выиграла конкурс на создание в Иране второго сотового оператора. Но в 2004 году персонал обеих турецких компаний из Ирана выслали по стандартному обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Наконец, сближение Баку и Анкары тоже не на шутку тревожит Тегеран, и там даже пытались в своём стиле этому сближению помешать. Опять-таки напомним: летом 2011 года оккупационный режим, созданный Арменией в Карабахе, объявил, что приобрёл турецкий станок для вязки проволочной сетки. Использовать его планировали в ханкендинском аэропорту. Разумеется, потирали руки в ожидании раскола «азербайджано-турецкого фронта».

И были совершенно не готовы к тому, что в Анкаре выступят с разъяснениями: в Армению, а тем более в оккупированный на тот момент Карабах, подобное оборудование не поставлялось, станок, о котором идет речь, был отправлен в Дубай, оттуда, по всей видимости, его перепродали уже в Иран, и куда интереснее узнать, как он попал из Ирана в Ханкенди. Что, впрочем, на фоне нежной дружбы Ирана и Армении мало кого удивило. А у этой дружбе тоже заметен явный террористический «компонент» — достаточно вспомнить недавний вояж иранских «инструкторов» в Ханкенди. И это не считая обмена разведданными, сотрудничества в сфере заброски агентуры и прочих «деликатных сторон» дружбы спецслужб Ирана и Армении.

Другой вопрос, что, планируя свою во всех смыслах подрывную деятельность, в Иране забыли самую малость — реальный расклад сил. Где, во-первых, придется иметь дело не с Азербайджаном и Турцией в отдельности, а с союзом двух государств. Во-вторых, кто еще выступит в случае жёсткого сценария на стороне Азербайджана и Турции, лучше бы посчитать заранее. И, наконец, уже декабрьские учения Азербайджана и Турции в ответ на иранские попытки «играть мускулами» дают представления и о «матчасти» вооружённых сил, и о выучке солдат, и о многом другом.

Так что Ирану лучше не устраивать Азербайджану и Турции свой «танец с саблями».

Нурани