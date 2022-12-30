Из дипломатических источников Minval.az стало известно, что ситуация на Лачинской дороге и доставка в Ханкенди гуманитарных грузов обсуждалась с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК). Азербайджанская сторона высказала свои предложения. Никаких проблем и препятствий для доставки в Ханкенди гуманитарных грузов нет. Но будет производиться досмотр автомобилей и грузов. Те же предложения были высказаны и ЕС.

Дипломатические источники пояснили, что с учетом утверждений армянской стороны о том, что каждый день из Армении в Ханкенди отправляется до 400 тонн различных грузов, была высказана просьба о составлении списка автомобилей и инвентаря, которые эти грузы доставляют, а также компаний, которым они принадлежат. При условии досмотра будут созданы условия для их проезда. Но армянская сторона от этого предложения категорически отказалась. Причем отказались именно Араик Арутюнян и Рубен Варданян, которые больше других вопят о «гуманитарной катастрофе», «блокаде» и т.д.

Очевидно, что цель криминального дуэта Арутюняна-Варданяна — это вовсе не доставка грузов, в которых нуждается население Ханкенди и Агдере, а создание информационного антуража вокруг воплей о мифической «гуманитарной катастрофе».

Подобная позиция Армении оставляет стойкое ощущение дежавю. Эта, с позволения сказать, «политическая культура» унаследована от партии «Дашнакцутюн» начала ХХ века, когда армянские националисты не только использовали самые грязные методы борьбы, включая террор, но и без колебаний обрекали своих соотечественников на роль образцово-показательных жертв. С теми же «политтехнологиями» Азербайджан столкнулся еще во время провокации в Сумгайыте. Теперь криминальный дуэт Арутюняна-Варданяна повторяет их на Лачинской дороге.

Отдел политики Minval.az