Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прервал визит на Афон после обморока и возвращается в Афины. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Дендиас приехал на Афон в среду и планировал пробыть на Святой горе два дня. МИД Греции сообщал, что это первый визит министра иностранных дел Греции на Афон с 2011 года. Греческое правительство представлено в Афонском государстве губернатором горы Афон, надзор за которым принадлежит министру иностранных дел.

Дендиас возвращается в Афины после приступа ортостатической гипотензии, который он перенес сегодня утром во время службы в монастыре Ксенофонта в рамках визита на Афон. Врач из медицинского центра, расположенного в Кариесе, немедленно приехал и осмотрел его. Господин Дендиас находится в добром здравии, однако было решено прервать его визит на Афон.

По информации портала Voria.gr, во время богослужения, вскоре после семи утра, Дендиас почувствовал себя плохо и потерял сознание, в результате чего упал на пол и сильно ударился носом и зубами.

После оказания первой помощи сразу же был вызван вертолет, чтобы забрать министра и доставить его в Афины. Состояние его здоровья не внушает беспокойства, по имеющимся данным, приступ был ортостатической гипотензией, пишет портал.

Дендиас планировал побывать в монастырях Дионисиат и Дохиар.