28 марта 2020 года в Исмаиллинском районе был обнаружен неизвестный человеческий скелет. Уголовное дело, возбужденное в районной прокуратуре и ранее приостановленное, было изучено в Генеральной прокуратуре. Эксперты приняли решение продолжить расследование. Данную информацию приводит Генпрокуратура Азербайджана.

Установлено, что неизвестный скелет человека, обнаруженный в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, принадлежал Рашаду Мамедову, 1978 года рождения.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения, что Рашад Мамедов был убит, а его тело сожжено в целях сокрытия другого преступления группой лиц, заранее сговорившихся с целью воспрепятствовать даче Рашадом Мамедовым показаний по уголовному делу, расследуемому соответствующим учреждением.

На основании собранных доказательств Эльвину Алиеву и Умидвар Ибишовой предъявлены ряд обвинений. Предварительное следствие по уголовному делу завершено и направлено в соответствующий Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что следственные органы Исмаиллинского района обнаружили скелетированный труп 28 марта 2020 года на территории села Тубикенд.

Недалеко от места обнаружения останков была найдена обгоревшая одежда – синие джинсы с эмблемой Dolce Gabbana, ремень из искусственной кожи фирмы Calvin Klein, голубая матерчатая куртка, отделанная мехом бежевого цвета, черный трикотажный джемпер в полоску фирмы Kiton.