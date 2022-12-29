2022 год в Азербайджане оказался очень богат на события. Процесс постконфликтной нормализации, многообещающие дипломатические инициативы, новые программы регионального сотрудничества — все это достойно самого подробного рассказа. Но, как уверены многие, прежде всего 2022 год войдёт в историю как год, возможно, ключевых событий в такой деликатной сфере, как поствоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

Военные провокации Армении и ответ Азербайджана

Сегодня уже понятно, что, к сожалению, подписания мирного договора к концу 2022 года года не получилось. Здесь, без сомнения, особого разговора заслуживает встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге 6 октября 2022 года — при посредничестве президента ЕС Шарля Мишеля и примкнувшего к нему президента Франции Эммануэля Макрона, Именно по итогам этой встречи Армения была вынуждена признать Алматинскую декларацию, то есть, фактически, территориальную целостность Азербайджана. Встреча в Праге давала серьёзный шанс на продвижение мирной повестки. Но, к сожалению, стремление Эммануэля Макрона играть «первую скрипку» в европейском посредничестве и при этом оказывать открытую поддержку Армении привели к тому, к чему не могли не привести — европосредничество оказалось по сути сорванным.

Более того, еще раньше стало понятно, что в Ереване не намерены вести свою часть работы над мирным договором.

Азербайджан предложил Армении свои пять условий, включая взаимный отказ от территориальных притязаний, признание территориальной целостности, открытие коммуникаций, но в Ереване предпочли держаться за надежды на реванш. Прибегая, в числе прочего, и к военным провокациям.

3 августа в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего боевиками армянских незаконных вооружённых формирований, все еще находящихся в зоне временного размещения РМК, ВС Азербайджана провели молниеносную операцию «Возмездие», заняв важные стратегические высоты, в том числе Сарыбаба и Гырхгыз.

12-13 сентября ВС Азербайджана отразили новую широкомасштабную провокацию Армении — на Кельбаджарском направлении. Это были, пожалуй, самые интенсивные бои с момента прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года. Армения заблаговременно стянула к кельбаджарскому участку границы солидные силы. Скорее всего, в Ереване рассчитывали если и не на полномасштабный реванш, то во всяком случае на территориальные захваты, Но получили разгром своей военной инфраструктуры и вынуждены были отходить, теряя позиции. Азербайджан контролирует стратегические высоты и в Карабахе, и на границе с Арменией, откуда озеро Гейча видно без бинокля. И самое главное, эти боестолкновения не оставили сомнений: Армения может срывать инициативы по делимитации и демаркации границ, но Азербайджан в состоянии провести эту демаркацию в одностороннем порядке. На это у нашей страны хватает и сил, и «правовой папки».

Более того, Азербайджан чувствует себя на освобожденных землях достаточно уверенно, чтобы проводить здесь масштабную и в лучшем смысле слова амбициозную работу по восстановлению нормальной жизни на этих территориях.

Хроника Великого возвращения

Летом 2022 года стартовал процесс возвращения жителей в село Агалы Зангеланского района. Это первое «умное село» на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана, и на его примере можно видеть, если угодно, технологии социального управления на освобожденных землях. В самом деле, как уже указывалось, после 30 лет армянской оккупации не получится просто привезти бывших вынужденных переселенцев на прежнее место жительства, чтобы они открыли двери дома своим ключом и начали жить как раньше. На освобожденных землях в результате армянского вандализма разрушено все: жилые дома, школы, музеи, больницы, коммуникации, дороги, инфраструктура…Все требуется воссоздавать заново, и уже с учетом новых условий и вызовов, в том числе в экономике. На освобожденных землях создаются рабочие места, здесь работают иностранные инвесторы.

Азербайджан — Турция — пример братских отношений

Но куда больше пищи для размышлений даёт открытие 20 октября 2022 года Зангеланского Международного аэропорта. В торжественной церемонии принял участие президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Новый аэропорт стал еще одной красноречивой демонстрацией и успехов азербайджанской стратегии восстановления, и по-настоящему братских отношений с Турцией.

Строго говоря, открытие аэропорта в Зангелане было не единственной демонстрацией братских отношений Азербайджана и Турции. 26-29 мая 2022 года в Баку впервые прошёл аэрокосмический фестиваль TEKNOFEST, организованный Baykar Makina — производителем знаменитых «Байрактаров», с показательными полётами турецких пилотажных групп, демонстрацией тогда еще экспериментального Kizilelma и т.д. Регулярно — и неоднократно — проходили совместные учения ВС ТУрции и Азербайджана.

Но, возможно, куда больше пищи для размышлений дают «незапланированные» учения ВС Азербайджана и Турции, стартовавшие близ иранской границы в начале декабря.

Иранские угрозы и совместный ответ Азербайджана и Турции

В середине октября 2022 года Иран начал масштабные учения у границ Азербайджана. Задумывались они как демонстрация силы. Отрабатывались в ходе учений наступательные действия. Иранские «стражи революции» демонстративно форсировали на понтонных мостах один из рукавов реки Араз, который без проблем можно перейти вброд. Но зато все сопровождалось демонстрацией агрессивных видеороликов с угрозами в адрес Азербайджана. Задумка была понятной: отвлечь на внешнего врага внутреннее недовольство в ИРИ и еще припугнуть Азербайджан,. Независимое азербайджанское государство у границ всерьёз пугает мулллократический режим в Тегеране.

Правда, как признали специалисты, демонстрации силы у Ирана как раз не получилось. НА учениях была задействована техника 70-х годов ХХ века, оставшаяся в наследство от шахских времён. Стрельба по мишеням напоминала театральную постановку. И даже при этом иранские стражи революции умудрялись ударить по своим.

В ответ Азербайджан и Турция провели свои учения у границы — с современной техникой, несравнимо большей выучкой личного состава, и уже не милитари-шоу, а настоящей отработкой ударов на глубину обороны противника. В Иране пришлось глотать пилюлю и делать выводы. И поглубже прятать планы «напугать» Азербайджан. Очередь бояться наступила для самого Ирана.

Азербайджан спасает Европу…

Еще одним значимым событием 2022 года стал июльский блиц-визит в Азербайджан председателя Еврокомиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. Как того и следовало ожидать, главной темой ее переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стали поставки газа в ЕС. Европа на фоне санкций и украинской войны отказывается от российского газа, и значимость поставок «голубого топлива» из Азербайджана возрастает в разы. Благодаря фантастическому предвидению Ильхама Алиева Азербайджан развернул экспорт газа как раз в то время, когда этот газ необходим Европе как нельзя остро. Проекты такого масштаба не могут не иметь политического прочтения, и сегодня экспорт энергоносителей становится важным экономический фундаментом отношений Азербайджана и ЕС.

Более того, на фоне украинской войны, когда ЕС лишается и электроэнергии с украинских АЭС, Азербайджан разворачивает экспорт в Европу электроэнергии. В ходе саммита в румынском Бухаресте Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании «энергомоста», к этому проекту планирует присоединиться и Сербия. Более того, экспортировать Азербайджан планирует «зеленую» энергию, полученную на освобожденных от армянской оккупации территориях. Что уже многократно повышает политическую значимость этого проекта для Азербайджана. И очевидным образом также способствует укреплению партнёрства Азербайджана с Евросоюзом.

…И открывает ворота в Азию

Не менее значимые события происходили на восточном направлении. На фоне украинской войны и связанных с ней логистических проблем Азербайджан берет на себя роль «окна», а вернее сказать, «ворот» в Европу для стран Центральной Азии.

Вопросы логистики и экспорта обсуждались, в частности, в ходе августовского государственного визита в Азербайджан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В частности, Казахстан, столкнувшись с «проблемами» на терминатор всего главного экспортного трубопровода в Новороссийске, рассматривает возможность переключения экспорта нефти на Азербайджан.

В октябре нынешнего года президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с государственным визитом в Кыргызстане, где также были подписаны важные документы о сотрудничестве. Весьма многообещающие переговоры состоялись с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Туркменистана — Сардаром Бердымухамедовым. В Туркменистане после долгих размышлений все же решились рассматривать проект Транскаспийского газопровода. Где Азербайджан будет выступать уже как транзитная страна. Через Азербайджан в Европу уже пошли «экспортные» поезда из Центральной Азии.

Судя по всему, значение логистических проектов, осуществлённых в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева — а это и новый торговый порт, и модернизированные железные дороги, и паромная переправа — по-настоящему «раскрывается» только теперь.

Отдел политики Minval.az