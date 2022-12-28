В Челябинской области мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти своего командира — капитана, тоже призванного по мобилизации. Инцидент произошел еще 23 декабря на станции Мисяш в штабном вагоне воинского эшелона, сообщает местное издание Mgorsk.ru.

Против мобилизованного старшего сержанта возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации». Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Арестованному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.