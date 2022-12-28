Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва может подписать мирный договор с Украиной, но в рамках этих договоренностей Киеву надо признать утраченные территории российскими.

«Пока нет ни одного «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Опять же: не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех», — сказал пресс-секретарь Путина для РБК.

Песков добавил, что ни один план, который не учитывает эти «реалии», созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть утвержденным.