Семьям шехидов будут предоставлены льготы по подоходному налогу.

«В качестве одного из шагов, предпринимаемых в направлении повышения государственной заботы о семьях шехидов, повышения уровня их социального благосостояния, предусмотрено освобождение от подоходного налога части ежемесячного дохода этой категории лиц в размере 800 манатов», сообщает Государственная Налоговая Служба.

Также, будет уменьшен на 100 манатов подлежащий налогообложению ежемесячный доход от любой наемной работы родителей и жен (мужей), а также детей лиц, погибших 20 января 1990 года в результате вторжения войск СССР, а также при восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики.