Продолжается акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в Карабахе в зоне временного размещения российских миротворцев, сообщает АПА.
В настоящее время участники акции продолжают протест, скандируя различные лозунги.
Продолжается акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в Карабахе в зоне временного размещения российских миротворцев, сообщает АПА.
В настоящее время участники акции продолжают протест, скандируя различные лозунги.
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