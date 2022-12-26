В результате сильного похолодания в США и Канаде погибло уже как минимум 38 человек. Об этом сообщает BBC News 26 декабря.

США и Канада продолжают страдать от мощного зимнего шторма, который возникает, когда атмосферное давление резко падает, вызывая сильный снегопад и ветер. По официальным данным, в США погибло 34 человека, больше всего в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Еще четыре человека погибли в Канаде, когда автобус перевернулся на обледенелой дороге недалеко от города Меррит в западной провинции Британская Колумбия.

«Этот шторм войдет в историю как самый разрушительный шторм в Буффало», – сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул. По ее словам, жители по-прежнему сталкиваются с очень опасной ситуацией, угрожающей жизни, и всем, кто находится в этом районе, лучше оставаться дома.

Двенадцать смертей были подтверждены в округе Эри, при этом некоторые жертвы были найдены мертвыми в автомобилях или сугробах.

Смертельные случаи, связанные со штормом, были зарегистрированы в штатах Вермонт, Огайо, Миссури, Висконсин, Канзас и Колорадо.

Западный американский штат Монтана больше всего пострадал от холода, где температура опустилась до -45C. В Канаде сильнее всего от мороза и шторма страдают провинции Онтарио и Квебек. Температура в Южной Флориде упала настолько низко, что игуаны замерзали и падали с деревьев.

Масштаб шторма был беспрецедентным – он накрыл территорию от Канады до реки Рио-Гранде на южной границе США. Синоптики говорят, что шторм утихнет в ближайшие несколько дней.