Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык играет определенную роль на пространстве СНГ, передает «Sputnik.Казахстан». По его словам, Астана выступает за его поддержку, в том числе путем создания международной организации в рамках Содружества Независимых Государств.

«Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться никакому сомнению <…> Практическое развитие [в 2023 году] получит инициатива Казахстана по созданию в СНГ международной организации по поддержке русского языка», — отметил Токаев.